Ericsson : Met en avant le potentiel des ondes millimétriques

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom, Ericsson et Qualcomm présentent des technologies de double connectivité autonome 5G à ondes millimétriques.



Les connexions à ondes millimétriques (mmWave) 5G peuvent offrir une capacité extrême, un débit ultra-élevé et une faible latence, assure Ericsson qui ajoute que ce potentiel de performance fait de la 5G mmWave 'une solution optimale pour les cas d'utilisation avec des exigences de débit massives'.



' Les tests de bout en bout ont prouvé que la technologie pour des débits de données ultra-élevés en liaison descendante et montante avec une qualité de service garantie est disponible et donne des résultats supérieurs', ajoute Sylvain Gendron, vice-président et directeur de la technologie et de l'information au sein de l'unité client mondial Deutsche Telekom chez Ericsson.



