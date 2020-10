Ericsson : Les ventes de 5G en Chine dopent le 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'équipements de réseaux mobiles Ericsson a déclaré que les ventes de la 5G en Chine ont fait grimper ses bénéfices du troisième trimestre. Suite à cette annonce les actions sont en hausse de plus de 7 % à la bourse de Stockholm.



Le résultat d'exploitation d'Ericsson est de 8,6 milliards de couronnes suédoises pour la période de juillet à septembre, contre une perte de 4,2 milliards de couronnes pour la même période il y a un an.



En excluant les charges de restructuration et d'autres éléments affectant les comptes, le bénéfice s'est élevé à 9 milliards de couronnes suédoises, battant facilement l'estimation moyenne de 6,1 milliards de couronnes.



Sa marge brute s'est améliorée dans tous les segments au troisième trimestre, a déclaré le groupe, atteignant 43,2 % contre 37,8 % un an plus tôt, le plus haut niveau depuis 2006.



Le groupe a déclaré que les ventes de la 5G en Chine se sont développées comme prévu, contribuant positivement aux bénéfices du troisième trimestre, et devrait s'améliorer encore.



Ericsson n'a pas fourni de perspectives, mais l'entreprise a déclaré qu'elle restait 'positive' sur ses perspectives à long terme et que ses résultats sur neuf mois renforçaient sa confiance dans la réalisation de ses objectifs pour 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.