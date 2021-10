Ericsson : Le titre porté par un contrat avec AT&T

(CercleFinance.com) - L'action Ericsson signait mardi l'une des plus fortes hausses de l'indice OMXS30, l'équipementier télécoms profitant d'un important contrat signé avec l'américain AT&T.



Après s'être adjugé plus de 2% hier, le titre du groupe suédois s'octroie une nouvelle progression de près de 1,1% ce midi. Au même instant, l'indice-phare de la Bourse de Stockholm n'avance que de 0,1%.



Partenaire d'AT&T depuis une vingtaine d'année, Ericsson a annoncé hier soir que l'opérateur historique américain lui avait demandé de l'aider à accélérer sa couverture de la 5G dans le cadre d'un accord de cinq ans.



Le contrat doit permettre à AT&T de déployer son projet de spectre en bande C aux Etats-Unis et de lancer un réseau 5G dit 'standalone', c'est-à-dire disposant de ses propres installations, indépendamment de celles de la 4G.



AT&T s'est fixé comme objectif de couvrir entre 70 et 75 millions d'américains avec sa technologie 5G via le spectre de bande C d'ici à la fin 2022, puis 200 millions à horizon 2023.



