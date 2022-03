Ericsson : Le titre chute, rattrapé par le scandale en Irak

(CercleFinance.com) - Le titre Ericsson cède plus de 12% au Nasdaq de Stockholm, pénalisé par une annonce du département de la justice états-unien (DOJ) mettant notamment en cause l'insuffisance de l'enquête interne conduite par Ericsson au sujet de sa conduite des affaires en Irak, entre 2011 et 2019.



'Les investissements que nous avons réalisés dans notre programme d'éthique et de conformité nous ont permis d'identifier et d'enquêter sur les fautes commises en Irak', indique toutefois Ericsson.



Selon la société, l'enquête a révélé 'de graves manquements aux règles de conformité et au Code d'éthique des affaires' mais n'a pas permis d'identifier 'si un employé d'Ericsson était directement impliqué dans le financement d'organisations terroristes'.



Ericsson assure par ailleurs que plusieurs employés ont été renvoyés de l'entreprise et que des meures disciplinaires et autres mesures correctives ont été prises.



Dans ce contexte, Ericsson assure 'prendre toutes les mesures pour traiter toute nouvelle information' et souhaite 'réduire les lacunes dans ses processus internes dans la région'.



La Société a précédemment reconnu publiquement qu'elle n'avait pas mis en place des contrôles internes suffisants afin de dissuader et détecter la corruption.



L'accord de poursuite différée avec le DOJ reste toujours en vigueur.



