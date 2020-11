Ericsson : Le contrat 5G avec Telia étendu à la Lituanie

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mardi que l'opérateur télécoms suédois Telia avait étendu un contrat de déploiement de la technologie 5G portant sur les pays baltes et nordiques pour désormais inclure la Lituanie.



Le nouveau contrat prévoit la modernisation d'environ 2000 sites lituaniens pour l'instant dédiés à la 4G au cours des trois prochaines années, ainsi que le lancement de nouveaux services à haut-débit 5G dans le pays.



Le groupe suédois précise que son matériel permettra à Telia de consommer cinq fois mois d'énergie que les précédentes générations d'équipements en favorisant un recours total à l'électricité renouvelable.



L'accord conclu avec Telia portait jusqu'à présent sur le déploiement de la 5G en Suède et en Estonie, ainsi que sur le mise en place d'un partenariat autour du marché norvégien.



A la Bourse de Stockholm, le titre Ericsson progressait de 1,4% après cette annonce.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.