Ericsson : Le bénéfice bondit grâce aux ventes de réseau

(CercleFinance.com) - Le fournisseur suédois d'équipements de télécommunications Ericsson a enregistré une hausse du bénéfice net au quatrième trimestre grâce à l'augmentation des ventes de réseaux, affirmant qu'il est désormais leader dans le domaine de la 5G.



Suite à cette annonce, les actions sont en hausse de près de 9%.



Le bénéfice net a augmenté de 60 % pour atteindre 7,2 milliards de couronnes suédoises (710 millions d'euros) pour les trois mois se terminant le 31 décembre, aidé par une croissance organique de 20 % des revenus du réseau, en raison des niveaux d'activité élevés en Amérique du Nord et en Asie du Nord-Est, mais aussi en Europe où la société a encore augmenté ses parts de marché.



L'entreprise avait annoncé un bénéfice net de 4,5 milliards de couronnes l'année précédente.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 5 %, passant de 66,4 milliards de couronnes à 69,6 milliards de couronnes. Si l'on exclut les cessions, les acquisitions et les fluctuations monétaires, le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 13 %.



Le directeur général d'Ericsson, Börje Ekholm, a déclaré que le fabricant d'équipements de télécommunications est devenu un leader de la 5G avec 127 contrats commerciaux et 79 réseaux opérationnels dans le monde entier.



La marge brute de l'entreprise, suivie de près, s'élève à 40,6 %, contre 36,8 % un an plus tôt.



Ericsson a déclaré qu'il prévoit de proposer un dividende pour 2020 de deux couronnes par action, contre 1,50 couronne par action en 2019.



