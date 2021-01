Ericsson : Lance une solution de découpage de réseau 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir lancé une solution de découpage de réseau 5G pour les réseaux d'accès radio (RAN), 5G RAN Slicing, qui permettra aux fournisseurs de services de communication de fournir des services 5G personnalisés avec des performances garanties.



' Ce qui distingue notre solution, c'est qu'elle renforce la gestion de bout en bout et la prise en charge de l'orchestration pour une prestation de services rapide et efficace', explique Per Narvinger, responsable des réseaux de produits chez Ericsson



Ericsson est d'ailleurs engagé dans de nombreux projets de découpage de réseau 5G à travers le monde : jeux sur le cloud, stream d'événements sportifs, applications pour l'industrie, sécurité publique...



Le découpage du réseau est l'un des principaux modèles de déploiement de la 5G, précise Ericsson.







