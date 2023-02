Ericsson : Lance un réseau 5G avec Telefónica et Qualcomm

(CercleFinance.com) - Telefónica, Ericsson et Qualcomm lancent le premier réseau mobile 5G millimétrique (mmWave) commercial en Espagne, pendant le Mobil World Congres 2023 de Barcelone.



Cette étape technologique permettra aux partenaires des dispositifs utilisateurs compatibles d'accéder au réseau 5G mmWave de Telefónica, alimenté par Ericsson, pendant l'événement.



L'utilisation du spectre 5G mmWave est le moyen d'atteindre des vitesses élevées et une grande capacité, et d'offrir la meilleure expérience 5G dans les zones encombrées.



Gerardo Rovira, directeur de Radio Access Telefónica Espagne, déclare : 'Ce premier déploiement commercial de services 5G mmWave démontre l'engagement de Telefónica dans le développement et le leadership d'un écosystème 5G fort qui sera un facteur clé pour apporter des services convaincants pour les secteurs public et privé.'



Somaya El-Marrakchi, responsable des réseaux chez Ericsson Iberia, ajoute : 'Notre collaboration avec Telefónica et Qualcomm pour réaliser ce saut technologique 5G mmWave en Espagne va changer radicalement l'expérience de la connectivité mobile pour les consommateurs et les entreprises, en la rendant plus rapide, plus accessible et plus fiable.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.