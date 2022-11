Ericsson : Lance un nouveau service IoT avec Thales

(CercleFinance.com) - Ericsson Internet of Things, en partenariat avec Thales, lance IoT Accelerator Device Connect, un service offrant des eSIM génériques dégroupées par des fournisseurs de services présélectionnés.



Pour la première fois, les entreprises ont la possibilité de sélectionner instantanément un ou plusieurs fournisseurs de services au moment de l'activation de l'appareil. Ce nouveau modèle commercial accélère la mise sur le marché des déploiements IoT des entreprises.



Kyle Okamoto, directeur général de l'IoT chez Ericsson, déclare : ' Les entreprises peuvent déployer de manière transparente leurs dispositifs eSIM partout dans le monde. Une seule unité de gestion des stocks, une seule plateforme, simple, instantanée et mondiale - c'est ainsi que l'on change la donne. '



' Ce nouveau service simplifie considérablement la fabrication et la logistique et donne aux entreprises la flexibilité dont elles ont besoin ', souligne Emmanuel Unguran, vice-président des solutions de connectivité mobile chez Thales.



