Ericsson : Lance NorthStar en Suède avec Telia

(CercleFinance.com) - Telia et Ericsson annoncent le lancement de NorthStar, un programme d'innovation 5G pour les entreprises industrielles, pour le développement et la mise en oeuvre de nouvelles solutions numériques.



NorthStar vise à accélérer l'adoption de la 5G et la transformation des industries, renforçant ainsi la compétitivité internationale de la Suède en permettant au pays d'acquérir un avantage concurrentiel pour ses entreprises.



Le premier client à y adhérer est AstaZero, le premier environnement de test indépendant à grande échelle au monde pour les systèmes de transport automatisés.



