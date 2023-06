Ericsson : Lance la Vallée numérique avec Depa en Thaïlande

(CercleFinance.com) - L'Agence thaïlandaise de promotion de l'économie numérique (depa) et Ericsson ont officiellement entamé leur collaboration dans le cadre de la Thailand Digital Valley de depa : un projet visant à développer une version thaïlandaise de la Silicon Valley aux États-Unis.



La Thailand Digital Valley, située à 80 km à l'est de Bangkok, devrait devenir le nouveau centre numérique de l'Asie du Sud-Est qui soutiendra la transformation numérique de la Thaïlande et de la région. Le projet devrait créer environ 20 000 nouveaux emplois et attirer plus de 5 milliards de bahts d'investissements directs étrangers par an.



Ericsson et depa établiront un laboratoire d'innovation (Innolab) dans la Thailand Digital Valley qui servira de banc d'essai 5G et de centre de service pour les essais de nouvelles technologies, le partage du spectre, ainsi que de nouvelles applications et de nouveaux services en Thaïlande.



' La 'Thailand Digital Valley' jouera un rôle important dans l'amélioration de l'écosystème numérique de la Thaïlande et incitera le pays à devenir le centre numérique de l'Asie du Sud-Est ', a déclaré le Dr Nuttapon Nimmanphatcharin, président-directeur général de la depa.



