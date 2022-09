Ericsson : Lance des services 5G au Nigeria

(CercleFinance.com) - Ericsson et MTN Nigeria ont réussi le lancement de services 5G. La première phase de ce lancement couvre certaines parties de Lagos et du Nigeria où la technologie 5G d'Ericsson accélérera le développement et la numérisation de secteurs tels que l'éducation, la santé et la fabrication.



Avec le système radio d'Ericsson, MTN fournira des services avancés de haut débit mobile et d'accès sans fil fixe qui débloqueront une série de nouvelles opportunités dans le domaine des entreprises.



Mohammed Rufai, directeur technique de MTN Nigeria, déclare : 'Avec les vitesses offertes par la 5G, nous pourrons rendre nos interactions virtuelles plus réelles.'



Hossam Kandeel, vice-président d'Ericsson Moyen-Orient et Afrique, ajoute : 'La connectivité 5G est susceptible d'ouvrir la voie à des avancées qui participeront à la transformation numérique du Nigeria.'



