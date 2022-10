Ericsson : La solution ESM sur le réseau de Vodafone Türkiye

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce le déploiement commercial réussi de sa solution Ericsson Security Manager (ESM) sur le réseau de Vodafone Türkiye (Turquie).



'Le projet a joué un rôle essentiel dans l'augmentation de l'automatisation de la sécurité du réseau de Vodafone Türkiye et dans le maintien et le renforcement efficaces de la sécurité de son réseau', estime Ericsson.



ESM a aidé Vodafone Türkiye à répondre à ses besoins de gestion de la sécurité en augmentant l'automatisation, la visibilité et le contrôle. Cette solution fournit à Vodafone Türkiye une gestion automatisée de la sécurité, une surveillance de la conformité et garantira à tout moment des politiques de sécurité cohérentes sur l'ensemble du réseau.



