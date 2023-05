Ericsson : La Méditerranée et l'Eurasie pour Andrea Missori

(CercleFinance.com) - À partir du 1er juin 2023, Andrea Missori occupera le poste de directeur de l'unité client du sud-est de la Méditerranée et de l'Eurasie, en plus de son rôle de directeur général d'Ericsson en Italie.



Basé à Rome, il dirigera les activités avec les clients sur 24 marchés répartis sur trois continents, dans une zone géographique qui comprend certains des opérateurs les plus avancés au monde.



Son programme s'articule principalement autour de la mise en oeuvre de solutions de pointe et durables pour la modernisation des réseaux, le soutien aux opérateurs dans la réalisation des opportunités de monétisation 5G, et l'autonomisation du personnel d'Ericsson.



' Nous continuerons à investir dans un leadership technologique centré sur les personnes, l'innovation, l'ouverture et la croissance des activités de nos clients ', a déclaré Andrea Missori.



Andrea Missori, 48 ans, a travaillé chez Ericsson pendant plus de 20 ans avec des responsabilités de vente, de livraison et de gestion générale.



Depuis 2022, il est responsable par intérim du sud-est de la Méditerranée et de l'Eurasie. En septembre 2022, Andrea Missori a rejoint le conseil d'administration de l'Association italienne des entreprises de télécommunications (Asstel) en tant que vice-président.



