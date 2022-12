Ericsson : La marge 2024 vue en bas de fourchette

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Ericsson a maintenu jeudi son objectif de marge bénéficiaire sur le long terme, tout en prévenant que ses performances s'inscriraient plutôt dans le bas de la fourchette en 2024.



A l'occasion d'une journée d'investisseurs tenue aujourd'hui, le groupe suédois a confirmé viser une marge opérationnelle (Ebitda) de 15% à 18% dans la durée, mais précisé qu'elle ressortirait en bas de fourchette à horizon 2024.



L'équipementier de réseaux explique vouloir améliorer sa marge par le biais de son programme de réductions de coûts, qui vise des économies de l'ordre de neuf milliards de couronnes suédoises (environ 830 millions d'euros) d'ici à 2023.



Dans un communiqué publié à l'occasion de la réunion, Ericsson a également déclaré vouloir accroître ses revenus issus de la propriété intellectuelle et accélérer le rythme de lancement de nouveaux produits.



Il explique aussi vouloir renouer avec une position de 'leader' technologique sous l'effet de ses investissements dans la recherche et développement (R&D) et redresser son activité de logiciels et services 'cloud'.



Tous ces facteurs devraient lui permettre de plus que compenser les tensions inflationnistes, explique-t-il, ajoutant viser par ailleurs un taux de conversion du chiffre d'affaires en flux de trésorerie disponible (FCF) avant fusions-acquisitions (M&A) compris entre 9% et 12% d'ici à 2024.



Enfin, le groupe dit vouloir mettre en oeuvre une 'politique de stabilité, voire de progression' de son dividende, en fonction de ses performances financières, de ses perspectives et de sa situation de trésorerie.



Suite à toutes ces annonces, l'action Ericsson cédait plus de 4% mercredi à la Bourse de Stockholm.



