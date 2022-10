Ericsson : La hausse des coûts pèse sur le bénéfice

(CercleFinance.com) - Ericsson a publié mercredi un bénéfice opérationnel en baisse de 19% au titre du troisième trimestre en raison principalement d'une hausse de ses coûts d'approvisionnement dans un contexte qualifié d''inflationniste'.



L'équipementier de réseaux mobiles a fait état ce matin d'un excédent brut d'exploitation (Ebit) de 7,1 milliards de couronnes (650 millions d'euros) sur la période allant de juillet à septembre, contre un résultat de 8,8 milliards un an auparavant.



Son bénéfice net ressort à 5,4 milliards de couronnes, contre 5,8 milliards un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 68 milliards de couronnes, en hausse de 21% d'une année sur l'autre, dont une croissance de 3% à taux de change et périmètre constants.



La marge brute s'est tassée à 41,4%, contre 44% un an plus tôt, tandis que la marge opérationnelle (Ebita) a reculé à 11,2%, à comparer avec 16,5% un an plus tôt.



Dans son communiqué, le groupe suédois réitère son objectif d'une marge opérationnelle entre 15% et 18% sur le long terme, un chiffre qu'il entend atteindre au plus tard en 2024, tout en précisant que la réalisation de cette cible va requérir des efforts supplémentaires en termes de réduction de coûts.



A 9h40,, le titre perdait plus de 13% en réaction à ces résultats inférieurs aux attentes, signant de loin la plus mauvaise performance de l'OMXS30, l'indice vedette de la Bourse de Stockholm.



