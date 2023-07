Ericsson : La correction se poursuit, les analystes déçus

(CercleFinance.com) - Après son plongeon de 12% de vendredi dernier, le titre Ericsson poursuit sa chute et abandonne plus de 3% ce lundi à la Bourse de Stockholm dans le sillage d'une dégradation de Barclays.



Invoquant un environnement 'plus difficile' pour les équipementiers télécoms, confirmés selon eux par le récent avertissement de Nokia, les analystes de la banque britannique ont décidé de ramener leur conseil sur le titre de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 60 à 55 couronnes suédoises.



'Nous avons le sentiment de bénéficier d'une moindre visibilité quant à un éventuel redressement de l'activité au cours du second semestre de l'exercice', explique Barclays.



'Nous n'attendons plus de reprise significative des dépenses (des opérateurs, NDLR) aux Etats-Unis durant la seconde partie de l'année et n'envisageons qu'une timide amélioration en 2024', poursuit l'établissement londonien.



Même son de cloche chez Deutsche Bank, qui a abaissé ce matin son objectif de 60 à 55 couronnes tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur la valeur.



'La perspective d'une reprise de l'activité aux Etats-Unis est de nouveau reportée, tandis que le scénario d'un vigoureux rebond en 2024 semble très optimiste', souligne le bureau d'études.



Du point de vue de l'analyste, les difficultés rencontrées par Ericsson ne font qu'illustrer la perte de vitesse des déploiements 5G après l'activité frénétique qui avait caractérisé les derniers exercices.



L'action Ericsson avait plongé de 12% vendredi suite à des résultats trimestriels jugés décevants, accompagnés de prévisions pour le troisième trimestre jugées peu inspirantes.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.