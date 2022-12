Ericsson : La commutation de paquets séduit Telstra

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que Telstra, une entreprise australienne de télécommunications fixes et mobiles, a déployé pour la première fois au sein de son réseau commercial la technologie de commutation de paquets d'Ericsson.



'Ce déploiement, une première mondiale, représente une étape vraiment remarquable dans le cheminement vers la virtualisation et la centralisation du réseau tout en ouvrant la voie au développement ultérieur de technologies nouvelles et émergente', assure Emilio Romeo, directeur d'Ericsson, Australie et Nouvelle-Zélande.



Concrètement, cette solution offrira à Telstra la possibilité de tirer parti des futures connexions à commutation de paquets Cloud RAN nécessaires pour soutenir des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'Internet des objets (IoT), tout en permettant la virtualisation complète du réseau, souligne Ericsson.





