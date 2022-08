Ericsson : La 5G au service de la sécurité publique en Chine

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce aujourd'hui s'être associé à China Mobile Zhejiang ainsi qu'à 'd'autres partenaires' pour mettre la technologie 5G au service de la sécurité publique en Chine, notamment dans le cadre de la gestion de catastrophes naturelles.



Cette décision fait suite à des tests réussis d'une solution appelée système 5G Full-Closed-Loop pour la gestion intégrée des catastrophes naturelles. Ces tests ont été conduits dans une dizaine de villes de la région de Lishui, en Chine.



La solution testée couvre aussi bien les alertes précoces que la surveillance des catastrophes naturelles, sans oublier la commande, la répartition, et l'évaluation post-catastrophe. Elle a d'ailleurs été incluse dans certains projets du ministère chinois des Sciences et de la Technologie.



Ericsson fait savoir que les partenaires de ce projet s'attendent désormais à ce que le déploiement de cette solution à l'échelle nationale débute dans les semaines à venir.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.