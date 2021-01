Ericsson : L'inspection industrielle par drone, avec Telia

(CercleFinance.com) - Un nouveau partenariat entre Telia et Ericsson ONE (l'accélérateur interne d'idées commerciales pionnières d'Ericsson) pourrait transformer l'inspection industrielle en Suède avec le recours à des drones naviguant sur le réseau mobile de Telia.



Les entreprises ont en effet créé le premier service de streaming vidéo en Suède pour les drones industriels, permettant aux entreprises d'accéder à des environnements difficiles tels que les chantiers de construction, les voies ferrées, les réseaux électriques et les grands immeubles pour rationaliser les inspections et améliorer les flux de travail industriels.



Cette innovation est le dernier développement du partenariat stratégique de longue date Ericsson-Telia et un programme de développement sera lancé fin janvier en partenariat avec un certain nombre d'entreprises.



Le programme client démarrera quant à lui le 29 janvier avec les premiers clients Vattenfall, E-on, Peab, Veidekke et le projet Vinnova Edit 3.0, annonce Ericsson.



