Ericsson : L'IA au secours de la biodiversité aux Philippines

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que sa collaboration avec PLDT (la plus grande société de télécommunications entièrement intégrée des Philippines) et Smart Communications (filiale de PLDT spécialisée dans le sans fil) visant à développer la durabilité environnementale dans la ville de Sasmuan (Philippines) allait être renforcée par la participation du Département de l'environnement et des ressources naturelles (DENR) et de l'Unité de gouvernement local (LGU) de Sasmuan.



Cette collaboration à cinq renforcera encore le travail de préservation de la zone d'habitat critique et d'écotourisme de Sasmuan Bangkung Malapad (SBMCHEA), récemment déclarée par le DENR comme zone protégée.



Dans le cadre de ce partenariat, Ericsson déploiera notamment des caméras de vidéosurveillance s'appuyant sur l'IA et IoT (Internet des Objets) afin d'identifier des espèces et permettre une meilleure préservation de la faune.



PLDT hébergera le système cloud pour les données qui seront collectées par les caméras IA, tandis que Smart fournira une connectivité mobile Internet de bout en bout. Les données pertinentes seront ensuite traitées via un tableau de bord mis à disposition par le DENR et la LGU.



