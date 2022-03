Ericsson : Interrompt ses livraisons en Russie et Biélorussie

(CercleFinance.com) - Ericsson a décidé de suspendre toutes ses livraisons aux clients en Russie et en Biélorussie et reporter ses projets en Russie, le temps d'analyser la situation, à la suite de l'invasion russe.



Ericsson indique par ailleurs que la situation en Ukraine n'aura aucun impact immédiat sur sa chaîne d'approvisionnement.



Toutefois, la firme examine actuellement comment ses activités pourraient être affectées par les événements et les sanctions imposées.



'Notre objectif est maintenant d'aider nos salairés à trouver des endroits sûrs et fournir un soutien supplémentaire dans la mesure du possible', indique la société qui s'est engagée à faire don de 10millions de couronnes suédoises à des organisations humanitaires internationales travaillant en Ukraine et avons lancé un programme de dons de contrepartie pour les employés.





