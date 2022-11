Ericsson : Installe une unité de recherche au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce l'installation d'une nouvelle unité de recherche au Royaume-Uni dans le cadre d'un investissement de plusieurs millions de livres visant à renforcer les futures capacités de connectivité sans fil du pays.



Des dizaines de millions de livres (GBP) seront investies par Ericsson au cours des 10 prochaines années dans un programme basé au Royaume-Uni qui se concentrera sur la recherche 6G et les innovations 'révolutionnaires'.

Les domaines de recherche comprendront la résilience et la sécurité des réseaux, l'intelligence artificielle, les réseaux cognitifs et l'efficacité énergétique.



Le programme emploiera 20 chercheurs dévoués et soutiendra des doctorants supplémentaires qui travailleront aux côtés d'universitaires et de partenaires industriels notamment.

Ericsson assure que la 6G devrait être disponible dans les années 2030.





