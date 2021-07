Ericsson : Hausse de moitié du bénéfice net au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Ericsson publie un bénéfice net en croissance de 51% à 3,9 milliards de couronnes suédoises au titre du deuxième trimestre 2021, ainsi qu'une marge d'EBIT hors charges de restructuration améliorée de 2,4 points à 10,6%, en glissement annuel.



A 54,9 milliards de couronnes, le chiffre d'affaires de l'équipementier télécoms scandinave s'est tassé de 1% en données publiées, mais a augmenté de 8% en organique (à périmètre et taux de changes comparables).



'Nous sommes bien placés pour profiter de la dynamique continue du marché grâce à notre portefeuille de produits 5G compétitif et à notre structure de coûts, mais il est prudent de prévoir une part de marché sensiblement inférieure en Chine', indique le CEO Börje Ekholm.



