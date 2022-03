Ericsson : FET rejoint le réseau Startup 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé que Far EasTone (FET), un opérateur leader de Taïwan, est devenu la dernière entreprise à s'inscrire au programme Ericsson Startup 5G, un programme conçu pour aider les fournisseurs de services de communication (CSP) à accélérer la commercialisation et la monétisation de la 5G



FET est le premier CSP en Asie du Nord-Est à s'inscrire au programme, rejoignant une gamme d'opérateurs de premier plan tels que AT&T, Telstra et Rogers.





