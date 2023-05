Ericsson : Étend son partenariat avec TAWAL en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - TAWAL et Ericsson ont annoncé aujourd'hui l'extension de leur partenariat de services. Ericsson fournira à TAWAL une gestion opérationnelle de bout en bout de ses actifs avec des normes et une visibilité pour environ 16 000 sites dans tout le Royaume d'Arabie saoudite.



TAWAL et Ericsson travailleront ensemble pour mettre à niveau les sites afin d'améliorer l'efficacité, ce qui contribuera à l'objectif de durabilité de TAWAL.



Le partenariat permettra également à TAWAL de bénéficier d'une automatisation plus poussée et de capacités supplémentaires pour gérer les opérations, y compris les services et les solutions de modernisation de l'énergie.



Saeed Alshehri, directeur des opérations de TAWAL, a déclaré : 'Nous nous réjouissons de travailler aux côtés d'un partenaire pionnier pour fournir une infrastructure de réseau efficace et durable tout en créant de la valeur pour nos parties prenantes.'



Håkan Cervell, vice-président et responsable d'Ericsson pour l'Arabie saoudite et l'Égypte, ajoute : 'TAWAL bénéficiera d'une meilleure gestion des opérations, d'une efficacité et d'une disponibilité accrues du réseau, ainsi que d'une plus grande capacité à atteindre ses objectifs en matière de développement durable.'



