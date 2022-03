Ericsson : Étend son partenariat 5G avec IOH en Indonésie

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce aujourd'hui renforcer son partenariat avec Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) afin d'étendre leur empreinte 5G en Indonésie.



Indosat Ooredoo Hutchison ambitionne en effet de devenir l'opérateur de télécommunications numérique principal en Indonésie en étendant la couverture des services 5G à plusieurs villes, dont Jakarta, Bogor, Tangerang et Bekasi.



Les nouveaux déploiements constitueront une extension des services 5G introduits par IOH avec Ericsson à Jakarta en août 2021. Outre Jakarta, IOH a déployé des services 5G dans certaines autres villes d'Indonésie, notamment Solo, Surabaya et Makassar.



' Ericsson est ravi de renforcer encore son partenariat avec Indosat Ooredoo, a déclaré Jerry Soper, directeur d'Ericsson Indonésie. Nous sommes convaincus qu'avec notre leadership technologique et nos solides capacités de déploiement à travers le monde, nous permettrons à IOH de tirer pleinement parti de la connectivité 5G grâce à nos produits et solutions économes en énergie.'



