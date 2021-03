Ericsson : Étend son partenariat 5G avec FET, à Taïwan

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été choisi par l'opérateur taïwanais Far EasTone Telecom (FET), pour lui fournir des services 5G Standalone (SA) et Non-standalone (NSA) bimode 5G Core et Voice over LTE (VoLTE).



L'accord s'appuie sur le partenariat 5G existant d'Ericsson avec FET, y compris le lancement de la 5G commerciale en juillet 2020.



Ericsson soutiendra notamment FET dans l'expansion de ses capacités 5G NSA et l'évolution de la SA sur les fréquences basses, moyennes et hautes.



En plus de l'orchestration et de la gestion du réseau de bout en bout, le partenariat élargi comprendra des services complets de conception, de planification et d'optimisation du réseau, assure Ericsson.



La solution Ericsson Cloud VoLTE devrait aussi permettre à FET d'améliorer l'expérience utilisateur de la voix dans les réseaux 4G actuels en plus d'être la base des cas d'utilisation de la voix et de la voix 5G.



