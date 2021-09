Ericsson : Essai 5G 'révolutionnaire' avec Vodafone à Londres

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce être parvenu à réduire de moitié la consommation d'énergie du réseau d'ondes radio 5G de Vodafone, à Londres, un essai jugé 'révolutionnaire' par les deux partenaires.



Réalisé sur le toit du Speechmark - le bureau central de Vodafone UK à Londres - le déploiement de la solution radio à antenne intégrée d'Ericsson (AIR 3227) a permis de réduire la consommation énergétique quotidienne du réseau de Vodafone de 43 % en moyenne et jusqu'à 55% aux heures creuses.



'Le succès de cet essai nous permet d'explorer de nouvelles façons de gérer plus efficacement la consommation d'énergie de notre réseau avec notre partenaire Ericsson ', a commenté Andrea Dona, Chief Network Officer chez Vodafone UK.



' Ensemble, nous construisons le réseau 5G du futur, un réseau qui offre les performances les plus élevées possibles avec une efficacité améliorée des ressources et de faibles impacts environnementaux ', a ajouté Björn Odenhammar, Chief Technology Officer, Networks and Managed Services chez Ericsson UK and Ireland.





