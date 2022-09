Ericsson : Équipe le réseau 5G de la Malaisie

(CercleFinance.com) - Le réseau 5G de Malaisie déployé par Digital Nasional Berhad (DNB) sera plus économe en énergie grâce à l'utilisation des nouvelles radios à économie d'énergie AIR 3268 d'Ericsson, qui réduisent la consommation d'énergie au niveau du réseau.



Il est le premier en Asie à utiliser la dernière radio ultra-légère d'Ericsson qui est 18 % plus économe en énergie que la radio de la génération précédente.



Avec ses 12 kg et 23 litres, l'AIR 3268 est la radio Massive MIMO la plus légère et la plus petite de l'industrie. Avec une puissance de sortie de 200 W, 32 émetteurs-récepteurs et un refroidissement passif, la radio pèse environ 40 % de moins que la génération précédente.



' L'efficacité énergétique améliorée de l'AIR 3268 permettra de réduire le coût des opérations et l'impact sur l'environnement ', se réjouit David Hägerbro, directeur d'Ericsson Malaisie, Sri Lanka et Bangladesh.



L'AIR 3268 est conçu avec le Silicium Ericsson, fournissant une estimation des canaux en temps réel et une formation de faisceau qui améliore la couverture et l'expérience utilisateur.



