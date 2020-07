Ericsson : Entouré après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Ericsson grimpe de près de 8% sur l'OMX, entouré pour la publication d'un résultat net en croissance de 40% à 2,6 milliards de couronnes suédoises au titre du deuxième trimestre, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 1,2 point à 8%.



La marge brute hors charges de restructuration de l'équipementier télécoms s'est accrue de 1,5 point à 38,2% pour des revenus de 55,6 milliards de couronnes, en hausse de 1% en données publiées et stables à périmètre et changes comparables.



'L'impact de la pandémie de Covid-19 s'est montré limité sur le résultat opérationnel et le cash-flow au cours du trimestre', souligne Ericsson, qui 'avec la visibilité actuelle', indique maintenir ses objectifs pour 2020 et 2022.



