Ericsson : En recul sur des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Ericsson recule de près de 2% sur l'OMX, sur fond de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 55 à 50 couronnes suédoises, dans le sillage de prévisions de BPA réduites de 8% en moyenne sur 2023/24.



'Alors que nous pensions (comme le consensus) que le premier trimestre pouvait être le point bas, le deuxième trimestre 2023 sera plus compliqué que prévu tant sur le plan de la croissance que de la profitabilité', estime l'analyste au lendemain des trimestriels.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.