Ericsson : Des services haut débit des zones rurales au Bénin

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un accord avec MTN pour fournir des services haut débit mobiles abordables et fiables aux zones rurales reculées du Bénin qui ont une connectivité limitée ou inexistante.



Dans le cadre de l'accord, Ericsson soutiendra la couverture rurale prévue par MTN Bénin sur 29 sites. Tous les sites fonctionneront de manière durable à 100% à l'énergie solaire et sur batterie, avec des sources d'énergie propres et fiables et réduiront l'empreinte carbone



Hossam Kandeel, vice-président et responsable de l'unité client mondiale MTN et de l'unité client MTN Africa chez Ericsson, a déclaré : ' Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, l'accès à des services haut débit mobiles fiables et abordables est essentiel au progrès social et économique '.



