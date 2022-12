Ericsson : Déploie une radio tri-secteurs avec Airtel Niger

(CercleFinance.com) - Ericsson et Airtel Niger annoncent le déploiement de la radio 6626 bi-bande tri-secteurs d'Ericsson pour fournir un réseau prêt pour la 5G et plus efficace qui réduit la consommation d'énergie tout en offrant des performances de pointe.



Les résultats sur le terrain ont démontré une réduction de la consommation d'énergie supérieure à 60 %, une réduction d'environ 0,4 tonne des émissions de dioxyde de carbone par site et par an et une réduction de 60 % du poids de la tour.



'Grâce au déploiement, Airtel Niger aura également la capacité d'améliorer la couverture extérieure et intérieure pour toutes les générations mobiles et de construire un réseau considérablement avancé et économe en énergie', assure Ericsson.



' Grâce à notre solution de pointe, Airtel Niger bénéficiera d'un déploiement plus rapide des services, atteindra une rentabilité et offrira une expérience utilisateur supérieure à ses clients à travers le pays', ajoute Todd Ashton, vice-président et responsable d'Ericsson Afrique du Sud et de l'Est chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique.







