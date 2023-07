Ericsson : Déploie une antenne au Royaume-Uni avec Vodafone

(CercleFinance.com) - Ericsson et Vodafone annoncent avoir débuté le déploiement d'une antenne compacte active-passive au Royaume-Uni.

L'antenne (AIR 3218) combine une radio intégrée à l'antenne et une technologie d'antenne passive multi-bande dans un seul boîtier.



' Avec l'accélération des déploiements de la 5G, l'augmentation constante du trafic de données et la croissance du nombre d'abonnés, les réseaux mobiles exigent de nouveaux niveaux de flexibilité des sites, d'efficacité du spectre et d'économies d'énergie ', met en avant Ericsson.



Vodafone tirera parti de la plus grande bande passante du spectre de la bande médiane pour augmenter la capacité 5G et offrir des expériences haut débit mobiles améliorées.



La combinaison des technologies en une seule unité permet également d'améliorer l'efficacité du réseau et de réduire la complexité du déploiement, assure Ericsson.



