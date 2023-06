Ericsson : Déploie un réseau 5G intérieur partagé et neutre

(CercleFinance.com) - Ericsson et son partenaire Proptivity annoncent avoir déployé le premier réseau d'accès radio 5G intérieur partagé et neutre au monde alimenté par le système Radio Dot, dans une propriété du centre de Stockholm abritant un centre commercial et des bureaux.



Grâce à cette connectivité 5G intérieure, les visiteurs et les employés peuvent désormais profiter de vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1,2 Gbit/s partout dans le bâtiment, même pendant les heures de pointe.



Selon David Hammarwall, responsable des réseaux de zone de produits, Ericsson, cette étape 'marque un changement vers un nouveau modèle commercial dans l'espace intérieur' et 'souligne la demande croissante de 5G indoor hautes performances à l'intérieur comme à l'extérieur'.



