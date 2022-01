Ericsson : Déploie sa solution 5G avec Telstra en Australie

(CercleFinance.com) - Ericsson et Telstra, une entreprise australienne de télécommunications et de services à destination des entreprises, ont annoncé aujourd'hui le tout premier déploiement d'Ericsson Private 5G, une plate-forme de connectivité sans fil privée qui s'appuie sur l'automatisation, la flexibilité et la connectivité intelligente.



Associée aux capacités réseau avancées de Telstra, la solution d'Ericsson offre 'une faible latence, une résilience améliorée et la capacité de répondre aux exigences opérationnelles les plus exigeantes', assure Ericsson.



'Ce premier déploiement mondial en partenariat avec Telstra représente une étape importante vers l'automatisation et le contrôle grâce à la connectivité 5G intelligente', indique Emilio Romeo, responsable d'Ericsson pour l'Australie et Nouvelle-Zélande.



Ericsson estime que sa plate-forme devrait permettre d'accompagner le développement de nouvelles solutions industrielles comme les robots mobiles autonomes, l'IA, l'automatisation, les systèmes de réalité augmentée ou virtuelle oui encore les technologies de drones...







