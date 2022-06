Ericsson : Démonstration réussie d'un robot mobile autonome

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir réalisé avec succès une démonstration d'un robot mobile autonome (AMR) dans cas d'utilisation industriele dans un environnement d'entrepôt réel, avec Turkcell.



La démonstration a été réalisée sur le réseau privé 5G de Turkcell, fourni par Ericsson et a été réalisée en étroite collaboration avec le fabricant local de robot mobile autonome Milvus Robotics.



Selon Ericsson, cette démonstration a mis en évidence les capacités de la 5G et des réseaux privés à permettre aux fabricants de Turquie de traiter et de gérer, avec l'intelligence artificielle (IA), des quantités substantielles de données qui permettent la libre circulation de plusieurs AMR dans l'environnement de production avec une haute densité d'appareils connectés.



'On s'attend à ce que la technologie 5G devienne la norme de l'infrastructure de communication industrielle dans un avenir très proche, compte tenu de la nécessité des connexions et des communications, en particulier pour l'Industrie 4.0 et la Logistique 4.0.', a annoncé Işıl Yalçın, vice-président et responsable d'Ericsson Turquie chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.