Ericsson : Déjà 122 accords commerciaux pour la 5G

(CercleFinance.com) - La fin 2020 est l'occasion pour Ericsson de dresser un bilan de son activité, marquée par la forte dynamique commerciale de la 5G tout au long de l'année.



A ce jour, le spécialiste des télécoms suédois a enregistré quelque 122 accords commerciaux 5G uniques avec des fournisseurs de services de communication dans le monde, dont 77 réseaux 5G en direct dans 40 pays, a-t-il indiqué mardi.



Cette année, les solutions 5G d'Ericsson ont été adoptées dans de nombreux pays comme Taïwan, la Slovénie, le Brésil, le Danemark ou encore Singapour pour ne citer qu'eux.



Une série de contrats au Kenya, en Afrique du Sud, à Madagascar et au Bénin, entre autres, a également souligné l'empreinte croissante d'Ericsson en Afrique subsaharienne, assure l'entreprise.



En effet, cette année a permis de mettre en évidence 'l'importance des réseaux mobiles en tant qu'infrastructure nationale essentielle au milieu de la pandémie COVID-19', analyse Ericsson.



L'investissement réalisé en septembre dans Cradlepoint, leader du marché américain des solutions Wireless Edge WAN 4G et 5G Enterprise, témoigne d'ailleurs de l'ambition d'Ericsson de conquérir des parts de marché dans la 5G entreprise.



Selon le rapport Ericsson Mobility publié en novembre 2020, 15% de la population mondiale - soit plus d'un milliard de personnes - vivent actuellement dans une zone de couverture 5G. Un chiffre qui devrait grimper à 3,5 milliards de personnes - soit 60% de la population mondiale - en 2026, estime le rapport.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.