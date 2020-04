Ericsson : Contrat pour le réseau publique en Finlande

(CercleFinance.com) - Les autorités finlandaises ont choisi Ericsson pour fournir des équipements et des services 5G au réseau de sécurité publique de prochaine génération du pays, a annoncé jeudi la société suédoise.



L'accord de dix ans permettra à Erillisverkot - l'organisme d'État responsable des réseaux de communications nationaux et des services d'urgence en Finlande - de gérer un réseau haut débit, a déclaré le fabricant d'équipements de télécommunications mobiles.



Le réseau devrait être opérationnel à la mi-2021.





