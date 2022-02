Ericsson : Contrat de cinq ans avec Síminn en Islande

(CercleFinance.com) - Ericsson a signé un nouveau contrat de cinq ans avec la société de télécommunications islandaise Síminn afin de construire l'épine dorsale de l'infrastructure de télécommunication islandaise.



La collaboration implique un développement supplémentaire du réseau 4G national de Síminn et accélère l'expansion 5G de Síminn. L'objectif est d'avoir une couverture 5G de 90% d'ici le premier semestre 2025.



Par ailleurs, Míla, propriété de Síminn, a signé un accord de partenariat avec Ericsson qui couvre le déploiement de stations de base radio.



L'accent sera mis sur l'expansion et la modernisation du réseau d'accès radio (RAN) à l'aide des dernières technologies 4G et 5G d'Ericsson.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.