Ericsson : Connectera 20000 vélos aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Ericsson et Lyft, l'un des principaux fournisseurs de services de transport à la demande en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à améliorer l'écosystème de la micromobilité connectée dans les principaux centres des États-Unis.



Avec la plateforme Ericsson IoT Accelerator, Lyft peut gérer la connectivité de dizaines de milliers de vélos et de scooters électriques connectés, quel que soit leur emplacement.



D'ici à la mi-2023, Lyft disposera de plus de 20 000 véhicules de micromobilité connectés grâce à cette collaboration.



' Avec plus de 2 millions de nouveaux usagers rien que l'année dernière, il est important que nos véhicules de micromobilité soient toujours en ligne et prêts à partir ', a déclaré David Foster, vice-président exécutif et responsable des transports en commun, des vélos et des scooters, Lyft.



Lyft opère dans plusieurs des plus grands centres de micromobilité des États-Unis, notamment San Francisco, Chicago et New York.



' Les vélos électriques doivent pouvoir communiquer rapidement et de manière fiable avec l'application du conducteur, le système dorsal de l'opérateur et la station d'accueil afin d'offrir une expérience transparente ', a ajouté Kyle Okamoto, directeur général de l'IoT chez Ericsson.



