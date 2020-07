Ericsson : Commande de réseau 5G avec Deutsche Telekom

(CercleFinance.com) - Ericsson a remporté un accord pluriannuel avec le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom pour fournir des équipements et des services 5G.



Le fabricant suédois de réseaux mobiles a déclaré que Deutsche Telekom déploierait ses unités de réseau d'accès radio 5G (RAN) à travers l'Allemagne, sans donner de détails financiers.



Selon les termes de l'accord, plusieurs sites mobiles seront mis à niveau vers la dernière norme technologique 5G au cours des prochaines années en utilisant les produits Ericsson pour gérer dynamiquement le trafic 4G et 5G, a déclaré la société.



Ericsson a déclaré avoir déjà modernisé avec succès les réseaux 2G, 3G et 4G de Deutsche Telekom.



