Ericsson : Collaboration à l'international avec T-Systems

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que les solutions de réseau de campus développées avec T-Systems, une filiale du groupe Deutsche Telekom, seront désormais proposées à l'international.



Basé sur l'infrastructure Campus Network d'Ericsson et les capacités Edge Computing de T-Systems, le partenariat permet de répondre directement aux besoins de connectivité des sites d'entreprises clientes 'grâce à un service transparent de haute qualité', assure Ericsson.



Les réseaux de campus combinent de manière transparente la connectivité sans fil publique et privée pour prendre en charge des cas d'utilisation d'entreprise diversifiés et innovants.



Selon les prévisions du cabinet de conseil en management Arthur D Little, le marché des réseaux, services et solutions de campus privés pourrait représenter 60 à 70 milliards d'euros d'ici 2025, rapporte Ericsson.



