Ericsson : Choisi par T-Mobile pour déployer la 5G aux USA

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par T-Mobile pour assurer le déploiement de son réseau 5G aux Etats-Unis pendant 5 ans.



Selon cet accord, Ericsson va étendre et améliorer l'efficacité spectrale et l'empreinte 5G de T-Mobile en fournissant des équipements, des logiciels et des services associés du portefeuille Ericsson Radio System.



