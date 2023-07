Ericsson : Choisi par Spark pour sa solution 5G Core

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé aujourd'hui que Spark, l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications et numériques de Nouvelle-Zélande, avait choisi sa solution 5G Core afin d'alimenter le réseau 5G Standalone (SA) en Nouvelle-Zélande.



Cette décisions intervient après la réussite d'un essai 5G SA de trois mois en 2022, démontrant la facilité avec laquelle les solutions de réseau central natives du cloud - pour prendre en charge la 5G SA - peuvent être déployées.



L'essai 5G SA s'appuyait sur le noyau 5G natif du cloud d'Ericsson et était intégré au réseau d'accès sans fil fixe (FWA) 5G de Spark pour tester le haut débit sans fil amélioré. Le succès de l'essai a confirmé et validé les capacités techniques de la solution 5G Core bimode d'Ericsson sur le réseau de Spark.



'Nous sommes ravis de nous associer à Spark et de soutenir leur vision de fournir des services 5G de classe mondiale à la Nouvelle-Zélande', a commenté Emilio Romeo, responsable d'Ericsson, Australie et Nouvelle-Zélande.



