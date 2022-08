Ericsson : Certification du ministère thaïlandais du Commerce

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été reconnu et certifié par le ministère thaïlandais du Commerce (MOC) pour son programme de conformité interne (ICP) - soit les pratiques régissant les méthodes de travail sur les questions liées au commerce, à utiliser dans le contrôle des marchandises lors du franchissement d'un frontière du pays.



Ericsson fait ainsi partie des 26 organisations reconnues pour leur programme de conformité interne, recevant un certificat honorable du MOC.



' C'est bien d'être reconnu par le gouvernement thaïlandais pour l'accent mis par Ericsson sur les pratiques commerciales responsables. Nous nous engageons à faire des affaires avec intégrité et transparence et à être une entreprise citoyenne responsable' a réagi Igor Maurell, directeur d'Ericsson Thaïlande



