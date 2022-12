Ericsson : Cède ses activités support client en Russie

(CercleFinance.com) - Le groupe a conclu un accord de transfert d'actifs pour céder ses activités locales de support client en Russie à une société russe détenue par d'anciens directeurs opérationnels de la filiale russe d'Ericsson.



La transaction comprend le transfert d'environ 40 employés d'Ericsson et certains actifs et contrats liés à l'entreprise.



En 2023, Ericsson s'attend à avoir une petite présence en Russie sur une base locale. Une entité juridique détenue par Ericsson continuera d'être enregistrée pour finaliser la liquidation et satisfaire aux exigences légales, contractuelles et administratives.



