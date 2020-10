Ericsson : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Ericsson grimpe de près de 3% sur l'OMX, sur fond de propos favorables de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 115 couronnes suédoises, avant la publication des résultats de troisième trimestre, le 21 octobre.



'Etant donné qu'Ericsson demeure bien positionné pour bénéficier du cycle 5G et compte tenu des marges pour des gains de parts de marché sur Huawei, nous restons à 'surperformance',' affirme le broker, ajoutant que 'la valorisation commence à sembler attractive'.



