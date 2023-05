Ericsson : Avec KDDI pour des stations de base 5G du Japon

(CercleFinance.com) - Ericsson a été sélectionné par l'opérateur japonais KDDI comme partenaire pour les premières stations de base 5G du Japon.



La société soutiendra KDDI dans le déploiement de stations de base 5G, fournissant des antennes souterraines.



Ces stations permettent aux opérateurs et aux villes de placer des équipements dans des voûtes souterraines existantes, avec une infrastructure de fibre et d'alimentation connectée à des antennes au niveau du sol.



La solution d'Ericsson permet d'installer des antennes de stations de base 5G sous terre, ce qui permet d'économiser de l'espace et de faciliter l'utilisation des actifs existants, tels que la fibre optique et l'alimentation électrique.



'Les antennes souterraines d'Ericsson peuvent fournir une connectivité robuste dans un espace confiné, comme les bouches d'égout, où la fibre et l'électricité existent déjà et où l'installation de sites standard n'est pas possible', souligne la société.



